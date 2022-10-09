Теракт на КПП Шуафат: раскрыта личность погибшей полицейской

08:36, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: pixabay.com

«Полиция Израиля и силы безопасности сейчас ведут поиски террориста, и они поймают его, живым или мертвым», — заявил Омер Бар-Лев.

В результате нападения террористов на контрольно-пропускной пункт Шуафат 18-летняя девушка-офицер военной полиции была смертельно ранена, а мужчина-охранник находится в тяжелом состоянии.

ЦАХАЛ сообщил, что погибшая от смертельных ран офицер военной полиции, это сержант Ноа Лазар из Бат-Хефера.

Ное было всего 18 лет, она жила в Бат-Хефер, лохемет мааврарим в батальоне Эрез военной полиции. Покойная Ноа Лазар была повышена со звания капрала до звания сержанта после ее гибели.

Рано утром в воскресенье израильские СМИ сообщили, что охранник находится на аппарате искусственной вентиляции легких и под действием успокоительного.

Третий человек получил легкие ранения в результате нападения. Израильские силы безопасности ведут поиск подозреваемых в стрельбе. Водитель автомобиля, в котором ехал террорист, сдался позднее вечером, и силы безопасности пришли к выводу, что он не причастен к нападению.

В субботу вечером начальник Иерусалимского округа полиции Израиля суперинтендант Дорон Тургеман заявил, что один подозреваемый был арестован, и полиция разыскивает еще троих. Двое других подозреваемых были арестованы поздно вечером по подозрению в причастности к нападению. Продолжаются поиски террориста, совершившего нападение.

На данный момент поступает много ложных сообщений о том, что террористов видели в разных местах, полиция просит относиться к этому ответственно, большое количество такого «спама» затрудняет розыск террориста.

«Полиция Израиля и силы безопасности сейчас ведут поиски террориста, и они поймают его, живым или мертвым», — заявил министр общественной безопасности Омер Бар-Лев.

Ранее Курсор писал про теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии. Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме в Старом городе объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.

Также редакция сообщала подробности теракта на КПП Шуафат: поиски второго террориста продолжаются.

 

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