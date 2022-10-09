Теракт на КПП Шуафат: раскрыта личность погибшей полицейской

«Полиция Израиля и силы безопасности сейчас ведут поиски террориста, и они поймают его, живым или мертвым», — заявил Омер Бар-Лев.

В результате нападения террористов на контрольно-пропускной пункт Шуафат 18-летняя девушка-офицер военной полиции была смертельно ранена, а мужчина-охранник находится в тяжелом состоянии.

ЦАХАЛ сообщил, что погибшая от смертельных ран офицер военной полиции, это сержант Ноа Лазар из Бат-Хефера.

דובר צה»ל מוסר כי סמל נועה לזר ז»ל היא הלוחמת שנהרגה אתמול (שבת) במהלך פיגוע הירי במחסום שועפאט. סמל נועה לזר ז»ל בת 18 מבת חפר, לוחמת מעברים בגדוד ארז של המשטרה הצבאית.

נועה לזר ז״ל הועלתה מדרגת רב-טוראי לדרגת סמל לאחר מותה. צה»ל משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה pic.twitter.com/iiEwznyTpC — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 9, 2022

Ное было всего 18 лет, она жила в Бат-Хефер, лохемет мааврарим в батальоне Эрез военной полиции. Покойная Ноа Лазар была повышена со звания капрала до звания сержанта после ее гибели.

Рано утром в воскресенье израильские СМИ сообщили, что охранник находится на аппарате искусственной вентиляции легких и под действием успокоительного.

Третий человек получил легкие ранения в результате нападения. Израильские силы безопасности ведут поиск подозреваемых в стрельбе. Водитель автомобиля, в котором ехал террорист, сдался позднее вечером, и силы безопасности пришли к выводу, что он не причастен к нападению.

В субботу вечером начальник Иерусалимского округа полиции Израиля суперинтендант Дорон Тургеман заявил, что один подозреваемый был арестован, и полиция разыскивает еще троих. Двое других подозреваемых были арестованы поздно вечером по подозрению в причастности к нападению. Продолжаются поиски террориста, совершившего нападение.

На данный момент поступает много ложных сообщений о том, что террористов видели в разных местах, полиция просит относиться к этому ответственно, большое количество такого «спама» затрудняет розыск террориста.

«Полиция Израиля и силы безопасности сейчас ведут поиски террориста, и они поймают его, живым или мертвым», — заявил министр общественной безопасности Омер Бар-Лев.

Ранее Курсор писал про теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии. Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме в Старом городе объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.

Также редакция сообщала подробности теракта на КПП Шуафат: поиски второго террориста продолжаются.