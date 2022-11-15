Новолуние в Стрельце 24 ноября «озолотит» эти знаки Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым очень повезёт с деньгами в конце этого месяца. Это значит, что им стоит ожидать внезапных поступлений на счет или какой-либо финансовой помощи. Подробнее читайте в материале.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Близнецам решат помочь. Это могут быть какие-то не очень близкие родственники. Помощь может быть как в честь какого-то праздника, так и по менее приятному поводу — как наследство. В любом случае Близнецы ее не ожидают получить. Астрологи советуют не тратить деньги, а выгодно их инвестировать.

Весы

Весам могут выплатить премию за хорошую работу или назначить какую-то социальную помощь. Новостей об этом стоит ожидать в саму дату новолуния — 24 ноября.

Астрологи советуют потратить полученные средства на себя и улучшение условий своей жизни. Можно купить что-то домой или отправиться на шоппинг.

Рыбы

Новолуние в Стрельце принесет Рыбам плату по счетам. Это может быть возврат долга, выигрыш или денежный подарок. Звезды говорят, что представителям данного знака Зодиака достанутся «легкие деньги». Лучший способ их применения — это создание финансовой подушки.