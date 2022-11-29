Нутрициолог назвала список продуктов с высоким содержанием йода

Суточная потребность в йоде для людей в возрасте от 14 лет и старше составляет 150 мкг.

Йод является незаменимым компонентом щитовидной железы, его содержанием в организме емеет большое значение для роста и развития органов. Нутрициолог Анна Макрова рассказала, какие продукты следует добавлять в рацион, чтобы пополнить запасы йода в организме.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам специалиста, содержание йода в пище зависит от содержания йода в почве, в которой̆ эта пища выращивается. Йод, присутствующий̆ в верхней части земной коры, выщелачивается путем оледенения и многократного затопления, и переносится в море. Именно поэтому морская вода, и соответственно, водоросли, являются самым богатым источником йода.

Как вы уже поняли, лучшим источником микроэлемента в пище являются морские водоросли (ламинария, нори, вакамэ), но содержание минерала в них бывает очень разным, поэтому даются усредненные данные.

Среди других хороших источников йода — морепродукты, молочные продукты и яйца. Фрукты и овощи тоже содержат йод, но его количество варьируется в зависимости от содержания йода в почве, использования удобрений и полива

Йод также можно получить из йодированной соли. В среднем в 1 грамме йодированной соли содержится 47,5 мкг минерала. Важно знать, что в переработанных и готовых продуктах производители практически всегда используют нейодированную соль.

«Курсор» писал ранее, что есть ряд продуктов, которые стоит периодически добавлять в рацион, потому что они помогают очистить кровеносные артерии от холестерина, а также сохранить их гибкость.