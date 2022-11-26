Врач назвала продукты, которые помогут очистить артерии от холестерина

Частицы холестерина откладываются на внутренней стенке и могут образовывать бляшки.

Есть ряд продуктов, которые стоит периодически добавлять в рацион, потому что они помогают очистить кровеносные артерии от холестерина, а также сохранить их гибкость.

Врач Мария Вороненко на своем Telegram-канале рассказала, что пока человек живет привычной жизнью, на стенках его сосудов откладывается холестерин, образующий атеросклеротические бляшки.

Очистить сосуды помогут следующие продукты:

Гранат.

Один из лучших фруктов для нормализации кровообращения, а также отличный источник железа и обладает анальгетическим действием.

Лосось.

Фактически все виды рыбы полезны для здоровья. Включение их в свой рацион поможет предотвратить развитие заболеваний сердца и сосудов.

Оливковое масло.

Именно данное масло снижает риск сердечного приступа, а также защищает организм от преждевременного старения.

Куркума.

Эта приправа способна расщеплять жировые отложения в артериях, что служит превосходной профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Шпинат.

Несмотря на низкую калорийность, шпинат не только полезен для похудения, но и уменьшает риск заболевания сердца и сосудов.

«Курсор» писал ранее, чтобы укрепить работу сердечно-сосудистой системы, кардиолог Анна Кореневич рекомендует периодически добавлять в рацион льняное масло. Этот продукт, как оказалось, содержит большое количество витаминов и ценных микроэлементов.

Еще мы писали, что замороженные продукты пользуются большим спросом, а все потому что из них легко приготовить вкусную пищу за минимальное количество времени. Но далеко не все такие продукты полезны для организма.