Обвиняемый в контрабанде наркотиков в Японии израильтянин найден мертвым в тюрьме

Амнон-Ханох Тененбаум, 60-летний гражданин Израиля, содержался в условиях, неподходящих для его слабого состояния здоровья. Адвокат утверждал, что Верховный суд отказался перевести его оттуда, несмотря на его жалобы.

Израильтянин, находившийся в следственном изоляторе недалеко от Токио по обвинению в 2020 году в контрабанде наркотиков в Японию, был найден мертвым при невыясненных обстоятельствах.

Об том 13 октября сообщает Jerusalem Post.

Его адвокат Такаси Такано заявил, что заключенный, 60-летний Амнон-Ханох Тененбаум, содержался в негативных условиях, в том числе болезни сердца, и что окружной суд Иокогамы отказался перевести его, несмотря на его жалобы. Мужчина был найден мертвым на своей кровати в одиночной камере. Обстоятельства смерти выясняются, также выясняется возможность того, что он покончил жизнь самоубийством.

Тененбаум являлся бывшим жителем Хайфы и до своего ареста жил в Японии. Согласно отчету, ему сделали операцию на сердце в Израиле примерно за месяц до того, как японская полиция арестовала его за контрабанду большого количества нелегальных стимуляторов в Японию в ноябре 2020 года. Сразу после ареста мужчина пожаловался на плохое самочувствие, но его запросы в полицию и СИЗО с марта 2021 года за медицинской помощью не ответили.

В прошлом месяце адвокат Тененбаума обратился в суд с просьбой приостановить его арест в связи с ухудшением его состояния, чтобы он мог получить адекватную медицинскую помощь, но и эта просьба также была отклонена. Адвокат защиты сказал, что Тененбауму было запрещено видеться с кем-либо, что также способствовало его психическому расстройству. Его защита утверждает, что он невиновен.

Изъятие наркотиков , предположительно приписываемых Тененбауму и его предполагаемому сообщнику, 42-летнему Оферу Менахему Лейбовицу, произошло 21 сентября 2020 года. Затем сотрудники таможни Японии обнаружили 237 кг стимуляторов на борту грузового судна, пришвартованного в порту Иокогамы, и власти оценили их стоимость в 100 миллионов долларов, что составляет около 15 миллиардов иен.

Ранее «Курсор» сообщал», что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду наркотиков на миллионы шекелей.