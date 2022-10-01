ЦАХАЛ предотвратил контрабанду наркотиков на миллионы шекелей

08:13, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
контрабанда наркотиков фото
Фото: Depositphotos.com

В автомобиле контрабандистов оказалось более 100 килограммов наркотиков. ЦАХАЛ изъял их вместе с транспортным средством.

Израильские силы безопасности предотвратили на египетской границе крупную партию наркотических средств.

Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Солдаты ЦАХАЛа заметили возле пограничного ограждения несколько подозрительных людей, которые пытались что-то переправить через границу. В указанное место выехала группа и перехватила груз.

Контрабандисты, как оказалось, пытались перевезти наркотики, весом около 100 килограмм, стоимость которых составился 3,5 миллиона шекелей. ЦАХАЛ изъял их вместе с транспортным средством и оборудованием, чтобы передать полиции. Удалось ли задержать самих контрабандистов — не утоняется.

Известно, что ЦАХАЛ начал борьбу с контрабандой наркотических средств 2 года назад с началом операции «Маген Ханегев».

«Курсор» писал ранее, что в долине реки Иордан была пресечена попытка контрабанды 26-ти единиц оружия. Израильская полиция и ЦАХАЛ идентифицировали подозрительный автомобиль, и после погони остановили подозреваемых.

Еще мы писали, что попытка контрабанды крупной партии боеприпасов была пресечена полицией на границе с Ливаном. По мнению полиции, за этим стоит Хизбалла.

Напомним, жителя Рахата арестовали за транспортировку в автомобиле 3,5 кг наркотических веществ типа гашиша.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.