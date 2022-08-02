Одежда на август 2022 года для знаков Зодиака: какой образ привлечет удачу

Если же подобрать правильный образ, крой и стиль, можно добиться обратного эффекта, когда биополе человека начинает укрепляться, привлекать удачу и делать нас более продуктивными, веселыми.
Овен
Овнам в ярком и немного непредсказуемом августе лучше одеваться в темную одежду. Это не значит, что нужно постоянно ходить в чем-то черном. Можно разбавить образ какими-то яркими акцентами и необычными аксессуарами. Также рекомендуется выбирать одежду свободного кроя.
Чувственные и романтичные Тельцы не смогут чувствовать себя уверенно и оптимистично в строгой одежде. Их стиль в августе 2022 года должен быть ярким: можно отдавать предпочтение красным и белым оттенкам. Не исключено, что Тельцов потянет на что-то бунтарское. Астрологи рекомендуют быть осторожнее с такими желаниями.
Близнецы
Последний месяц лета Близнецам стоит прожить в необычном для себя образе. Можно и даже нужно выбирать такую одежду, которая помогла бы подчеркнуть необычный характер и энергетику этих людей. Астрологи отмечают, что Близнецы сейчас могут позволить себе ультрамодные новинки. Главное условие — сочетаемость вещей.
Рак
Ракам в августе стоит отдавать предпочтение одежде, которая помогает двигаться вперед и оставаться на позитивной волне. Это значит, что лучше почаще надевать одежду оранжевого или желтого цвета. Для сохранения и приумножения мотивации можно использовать золотые украшения.
Лев
Представители этого Знака любят выделяться из толпы, что в августе более чем допустимо, так что им рекомендуется отдавать предпочтение экстравагантным вещам, крупной бижутерии, кислотным оттенкам в одежде и аксессуарах. Мужчины этого Знака могут добавить в образ чуть больше белого цвета. Это придаст им обаяния.
Дева
Девы частенько сторонятся трендов, так как не создают из одежды культ. Им нравится функциональная одежда, которая будет уместна в любой ситуации. В августе такой подход будет более чем правильным. Главное в последний месяц лета 2022 года не выглядеть скучно и уныло. Одежду лучше рассматривать как маркер своего статуса.
Весы
Весам часто хочется своим внешним видом удивить всех вокруг. В августе можно попробовать это делать почаще. На этот случай стилисты рекомендуют держать в гардеробе несколько ярких нарядов красного цвета. В дни, когда нужно будет много работать, лучше отдавать предпочтение синей и зеленой одежде.
Скорпион
Женщинам-Скорпионам астрологи советуют носить удобную и практичную одежду: джинсы всех моделей, кроссовки, элементы из мягкой ткани. Мужчины этого Знака могут также отойти от дресс-кода и позволить себе немного «вольностей». Главное, чтобы это не навредило статусу.
Стрелец
Переменчивый характер Стрельцов накладывает отпечаток на выбор одежды. Не исключено, что в августе вкусы Стрельцов вновь поменяются. Ничего страшного в этом нет. Большое внимание астрологи советуют и мужчинам, и женщинам этого Знака уделять волосам. Можно сделать новую прическу, сменить стиль одежды.
Козерог
Консервативным Козерогам в этот период времени лучше не рисковать понапрасну, внося существенные изменения в свой образ. Привычные тона и стиль помогут меньше думать о том, как их воспринимают окружающие, а это крайне важно, ведь в августе лучше не забивать свою голову лишними мыслями и переживаниями.
Водолей
Водолеи любят качественные вещи, потому что они не только красивы, но и долговечны. В зависимости от профессиональной деятельности эти люди могут отдавать предпочтение деловому и классическому стилям, а также стилю кэжуал. Заметный недостаток энергии можно нивелировать наличием зеленого или желтого цвета.
Рыбы
Рыбам в августе нужно оставаться спокойными в любой ситуации, чтобы не утратить удачу. Лучший способ это сделать — использовать одежду голубых и черных тонов. При выборе одежды также важно найти баланс между шиком и удобством. Всем людям этого Знака в последний месяц лета лучше отдавать предпочтение натуральным тканям.