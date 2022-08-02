Одежда на август 2022 года для знаков Зодиака: какой образ привлечет удачу

Одежда — это то, что помогает нам быть удачливее в самых разных сферах жизни. Правильно подобранный образ — это половина успеха на свидании, на деловой встрече. Именно поэтому советуем вам следовать рекомендациям экспертов на август.

Если же подобрать правильный образ, крой и стиль, можно добиться обратного эффекта, когда биополе человека начинает укрепляться, привлекать удачу и делать нас более продуктивными, веселыми.

Овен

Овнам в ярком и немного непредсказуемом августе лучше одеваться в темную одежду. Это не значит, что нужно постоянно ходить в чем-то черном. Можно разбавить образ какими-то яркими акцентами и необычными аксессуарами. Также рекомендуется выбирать одежду свободного кроя.

Телец

Чувственные и романтичные Тельцы не смогут чувствовать себя уверенно и оптимистично в строгой одежде. Их стиль в августе 2022 года должен быть ярким: можно отдавать предпочтение красным и белым оттенкам. Не исключено, что Тельцов потянет на что-то бунтарское. Астрологи рекомендуют быть осторожнее с такими желаниями.

Близнецы

Последний месяц лета Близнецам стоит прожить в необычном для себя образе. Можно и даже нужно выбирать такую одежду, которая помогла бы подчеркнуть необычный характер и энергетику этих людей. Астрологи отмечают, что Близнецы сейчас могут позволить себе ультрамодные новинки. Главное условие — сочетаемость вещей.