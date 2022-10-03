Офтальмолог перечислила заболевания, провоцирующие дальтонизм

Дальтонизм возникает, когда светочувствительные клетки в сетчатке глаза не реагируют соответствующим образом на изменения длины волны света.

Дальтонизм предполагает под собой разного рода нарушения цветового зрения. Человек или не воспринимает какие-то цвета, или видит их искаженно.

Об этом рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова, передает Ura.news.

Чаще всего причиной становится поражение зрительного нерва, в том числе токсическое, также фактором риска выступают невриты. Страдать цветовосприятие способно также на фоне патологии центра сетчатки дистрофического характера или, когда он имеет связь с гипертонией или диабетом.

Цветовая гамма может меняться при любых заболеваниях, затрагивающих центральную зону. В таких случаях человек может начать замечать трансформации, поскольку разница присутствует между глазами.

Обратила внимание Шилова и что, если цветоаномалия является врожденной, человек может даже не знать о ее наличии. Провериться можно у офтальмолога, особенно если в семье встречалась такая проблема. Как правило, вылечить дальтонизм не представляется возможным. Однако иногда скорректировать восприятие цвета помогают пролечивание неврита и снятие отека с нерва.

«Курсор» писал ранее, что мир считал, что справился с полиомиелитом и держит ситуацию под контролем, но новые вспышки заболевания говорят об обратном. Болезнь вернулась, как минимум, в несколько стран, а значит может распространиться по всей планете.