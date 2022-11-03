Огромное количество убитых и раненых: озвучены реальные потери рф в войне

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 2 ноября, ликвидировали еще 730 российских захватчиков. При этом речь идет исключительно о подтвержденных фактах, реальное сило погибших солдат рф* может быть куда выше.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

С 24 февраля по 3 ноября ВСУ ликвидировали около 74 тысяч россиян, уточнили в штабе. Эта цифра растет с каждым днем. Раненых солдат рф куда больше, однако установить их точное количество украинский штаб не может, а россияне эту информацию скрывают, чтобы не распугать мобилизовованных.

Также уничтожено танков 2734 (+20) единицы, боевых бронированных машин – 5552 (+27), артиллерийских систем – 1755 (+22), РСЗО – 390 (+3), средств ПВО – 198 (+0), самолетов – 277 (+0), вертолетов – 258 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4), крылатых ракет ‒ 397 (+0), кораблей/катеров ‒ 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4162 (+9), специальной техники – 155 (+1).

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!