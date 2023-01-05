Онколог подсказала, какие родинки на теле можно удалять

Родинки, которые внезапно появились, изменили цвет или зудят, необходимо удалять. Такую рекомендацию озвучила онколог-хирург Жавагир Абдуллаева.

Медик подчеркнула, что перед процедурой необходимо провести дерматоскопию или биопсию образования.

«Удаляем родинки, которые внезапно появились, которые беспокоят изменениями цвета или формы. Или те родинки, которые были чуть ли ни с детства, но в последнее время растут, зудят. Опасные родинки или невус можно определить с помощью дерматоскопии и взятием соскоба, биопсии», — сказала Абдуллаева.

При этом врач отметила, что крупные родинки не всегда опасны. По ее словам, чтобы убедиться, какого характера образование, необходимо пройти личный осмотр у онколога-дерматолога. Если нет подозрения на онкозаболевание, родинки не беспокоят, нет роста и дискомфорта, тогда их можно и не трогать, пояснила эксперт.

«Курсор» писал ранее, что на теле каждого человека могут быть отличительные знаки — родинки. Некоторые из них могут быть опасны, поэтому необходимо научиться определять их по внешним признакам.