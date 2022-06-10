Дерматологи рассказали, как отличить злокачественные родинки

На теле каждого человека могут быть отличительные знаки — родинки. Некоторые из них могут быть опасны, поэтому необходимо научиться определять их по внешним признакам.
Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, Екатерина Грекова рассказала, что главными признаками недоброкачественных родинок (невусов) является изменение формы, размера или цвета, а также несимметричность.
Врач рассказала о правиле ABCDE — перечне симптомов, при которых стоит немедленно показаться дерматологу.
- A – ассиметричность родинки.
- B — нечеткие, размытые границы.
- C — неравномерная, неоднородная окраска.
- D — быстрый рост невуса.
- E – эволюция и кровоточивость.
Также Грекова предупредила, что при наличии одной родинки, сильно отличающейся от других, так называемый «симптом гадкого утенка», нужно обратиться к врачам для установления степени опасности невуса.
«А вот выпуклые родинки, которые часто тревожат пациентов, похожие на узелки, наоборот, чаще всего абсолютно неопасны», – успокоила дерматолог. Она также предупредила, что самыми опасными считаются плоские невусы, расположенные в наружном слое кожи.
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