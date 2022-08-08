Опасно для здоровья: какой картофель употреблять нельзя

Эксперты рассказали, от употребления какого картофеля лучше отказаться, потому что он может навредить состоянию здоровья.

Картофель — популярный, бюджетный и вкусный овощ, с помощью которого можно приготовить разнообразные блюда. Но не все виды картофеля можно употреблять. Эксперты рассказали, на что следует обратить внимание.

Об этом сообщает издание «Комментарии».

В первую очередь, не желательно добавлять в рацион картофель, у которого зеленоватый оттенок. Это указывает на то, что овощ неправильно хранили и в его составе начал выделяться соланин — токсическое вещество. В большом количестве оно может вызвать нарушения желудочно-кишечного тракта.

Также не стоит употреблять проросший картофель, потому что в нем отсутствуют полезные вещества и витамины. Он подходит только для посадки.

Еще эксперты не рекомендуют готовить блюда из картофеля, на котором есть повреждения, потому что их могли нанести грызуны, а они являются переносчиками заболеваний.

Мягкий и рыхлый овощ также не подходит для употребления, потому что содержит много соланина, способного вызвать проблемы со здоровьем.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из Университета штата Мэн пытаются выращивать картофель, который будет лучше выдерживать потепление при изменении климата.

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