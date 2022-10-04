Ведущие еврейские группы США набросились с критикой на юрфак Калифорнийского университета: названа причина

Ведущие еврейские группы США осудили юридический факультет Калифорнийского университета в Беркли на фоне скандала вокруг запрета сионистских выступлений со стороны студенческих групп.

Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что 26 организаций заявили, что запрет был «порочной попыткой маргинализировать и заклеймить еврейское, израильское и произраильское сообщество».

«Это неприкрытый антисемитизм», — заявили стороны, подписавшие соглашение, в том числе Всемирный еврейский конгресс, AIPAC, Центр Луи Д. Брандейса и Центр Симона Визенталя. Более 150 студенческих групп из университетов США также подписали открытое письмо с осуждением устава», — пишет издание.

Как уточнили авторы статьи, пропалестинская организация вызвала полемику в начале учебного года в августе, объявив о постановлении, запрещающем выступления, которые поддерживают «сионизм, государственный апартеид Израиля и оккупацию Палестины». В частности, девять студенческих групп подписали устав во главе с отделением кампуса «Студенты за справедливость в Палестине».

В свою очередь Ассоциация еврейских студентов колледжа заявила, что с ней не консультировались по поводу этого шага, который, по ее словам, «отчуждает многих студентов-евреев от определенных групп в кампусе» и может разжечь антисемитизм.

Между тем на прошлой неделе «Еврейский журнал» опубликовал статью по этому вопросу под названием «Беркли развивает зоны, свободные от евреев», что вызвало бурю споров.

Автор статьи, Кеннет Л. Маркус, является основателем Brandeis Center, правозащитной организации, которая ведет судебную борьбу против антисемитизма в университетских городках.

«Использование слова «сионист» в качестве эвфемизма для обозначения еврея — не более чем обман», — заявил Маркус. Он сравнил студенческий устав с нацистским judenfrei, то есть с территорией, очищенной от евреев.

Как сообщал Курсор, наблюдатель за антисемитизмом в США предупредил, что к ненависти нужно относиться серьезно.

Также Курсор информировал о том, что в Германии разрушили памятник жертвам Холокоста.