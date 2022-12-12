Отказ от алкоголя может продлить жизнь почти на 30 лет — ученые

Употребление спиртного связано с повышенными рисками развития болезней. Ученые уверяют, что если полностью исключить спиртное, жизнь можно продлить на десятилетия.

Ученые уверяют, что полный отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет.

Об этом сообщила газета Express со ссылкой на данные исследований Каролинского института в Швеции.

Наблюдения за жизнью алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции, которые длились 20 лет, показали, что смертность от различных заболеваний в этой группе была заметно выше, чем среди непьющих.

В среднем продолжительность жизни людей, имеющих пристрастие к алкоголю, сокращалась на 28 лет, выяснили исследователи.

Отмечается, что употребление алкоголя негативно влияет на работу мозга, сердечно-сосудистой системы, печени. Даже в малых дозах он существенно повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия.

Ранее «Курсор» рассказывал про два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.