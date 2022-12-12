Отказ от алкоголя может продлить жизнь почти на 30 лет — ученые

Ученые уверяют, что полный отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет.
Об этом сообщила газета Express со ссылкой на данные исследований Каролинского института в Швеции.
Наблюдения за жизнью алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции, которые длились 20 лет, показали, что смертность от различных заболеваний в этой группе была заметно выше, чем среди непьющих.
В среднем продолжительность жизни людей, имеющих пристрастие к алкоголю, сокращалась на 28 лет, выяснили исследователи.
Отмечается, что употребление алкоголя негативно влияет на работу мозга, сердечно-сосудистой системы, печени. Даже в малых дозах он существенно повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия.
Ранее «Курсор» рассказывал про два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.
Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.