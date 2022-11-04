Ожирение и хронические болезни: названы продукты, которые разрушают печень

Печень в организме человека выполняет одну из самых важных функций и очень важно следить за ее здоровьем. Самое губительное и разрушительное действие на работу печени оказывает неправильный рацион питания.

Медики назвали продукты, которые убивают работу печени и негативно влияют на здоровье человека.

Об этом пишет РБК-Украина.

Врачи утверждают, что правильное питание поможет не только снизить вероятность развития хронических болезней, но и при их наличии – существенно снизить риск развития обострений.

Печень категорически не любит жирные продукты питания, в частности – фаст-фуд, копчености, картошку фри и жареное мясо. Особенно вредны снеки – чипсы, сухарики, полуфабрикаты. В этот список стоит включить все продукты с большим содержанием крахмала – хлеб, макароны, печенье, пирожные или выпечка. Особенно губительны для печени кондитерские изделия с большим содержанием сахара.

Высокий уровень инсулина повышает кровяное давление и снижает уровень «хорошего» холестерина, и в результате развивается метаболический синдром.

Все эти процессы ведут к состоянию «жирной печени». Также диетологи рекомендуют уменьшить количество соли в еде, избегать употребления консервированного мяса или овощей.

Самое пагубное влияние на здоровье печени имеют алкогольные напитки и курение. Все вредные вещества попадают в кровь из органов дыхания, но проходят они через гепатоциты – структурные единицы печени, которые должны обезвредить их и выпустить уже безопасными для организма. Постоянная нагрузка на гепатоциты ведет к тому, что жизненно важный орган изнашивается быстрее.

Если у вас появилась хроническая усталость, боли в животе, изменения в кале или моче, тошнота и отечность, то стоит обратиться к врачу и проверить работу печени, отмечают специалисты.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.