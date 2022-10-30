Переход на зимнее время: как это повлияет на наш организм

Спорный вопрос перехода на летнее время и обратно давно поднимается врачами и исследователями, доказавшими негативное влияние смены времени на человека.

Израиль перешел сегодня на зимнее время. Многие считают это началом зимнего сезона, особенно те, кто не любит дождь и холод.

Нравится вам это или нет, но переход на зимнее время оправдан, поскольку именно это время естественное. А вот переходить или нет на летнее время, которое было изобретено не так давно, — это остается спорным моментом уже несколько лет и не только в Израиле.

Почти 60% стран больше не переходят на летнее/зимнее время. Например, Китай и Индия не используют летнее время наряду с десятками стран, которые отменили эту традицию, в частности Египет, Сирия, Иран, Турция, Япония, Аргентина, Бразилия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Скоро к ним присоединится Иордания.

Первоначальные причины перехода на летнее время основывались на экономии энергии и желании настроить световой день так, чтобы большинство людей бодрствовали в это время.

Однако технологии развиваются, собирается новая информация об эффективности или неэффективности перехода на летнее время, и споры по этому поводу во многих странах решены в пользу отмены перехода.

Переход на летнее время также стал предметом спора в Израиле между светскими и религиозными людьми. Главный аргумент, который звучал в прошлом, заключается в том, что переход на летнее время увеличивает осквернение Шаббата. Через шесть дней после того, как Давид Бен-Гурион объявил о создании Государства Израиль, молодая страна перешла на летнее время, но в 1958 году летнее время было отменено в результате давления со стороны религиозных партий.

Ученые провели множество исследований на тему влияния перевода часов на организм. Оказалось, что это напрямую вызывает увеличение числа сердечных приступов, автомобильных аварий, травм на рабочем месте, смертей пешеходов и преступности, а также нарушений сна и потери производительности труда.

Шведское исследование подтвердило повышенные риски сердечных приступов в первые три дня недели после перехода на зимнее/летнее время. Кроме того, основной причиной увеличения дорожно-транспортных происшествий в понедельник после перехода на летнее время считается усталость, вызванная переводом времени.

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