7 советов, как естественным образом улучшить память

Питание и образ жизни могут играть ключевую роль в улучшении работы мозга и когнитивных функций. Ведущий индийский диетолог Анджали Мукерджи поделилась 9 советами, которые помогут вам бороться с проблемами памяти.

Вот как естественным образом улучшить память в домашних условиях

1. Витамин В для мозга

«Поддерживайте потребление витаминов группы В, особенно витаминов В12 и В9, которые улучшают память», — говорит доктор. Витамин B12 содержится в основном в продуктах животного происхождения, таких как мясо, молоко и яйца.

Хорошими источниками витамина B9 или фолиевой кислоты являются зеленые листовые овощи, бобы, яйца и цельнозерновые продукты.

2. Полифенолы — отличные стимуляторы здоровья мозга.

Ешьте продукты, богатые полифенолами, такие как джамун, зеленый чай, гранат, черника, ежевика, какао-порошок или темный шоколад. Они помогают улучшить здоровье мозга и улучшить память, говорит эксперт.

3. Семена базилика борются со снижением когнитивных функций

Семена сабджи или базилика богаты Омега-3, жирными кислотами и полифенолами. Все это помогает справиться с воспалением нервов, что предотвращает снижение когнитивных функций.

4. Доверьтесь магнию, антистрессовому минералу

Увеличьте потребление магния, который часто называют антистрессовым минералом. Это жизненно важно для обучения и памяти. «Зеленые листовые овощи, орехи, цельные зерна, соевые бобы, молоко и морепродукты — вот некоторые варианты, богатые магнием», — добавляет Мукерджи.

5. Бросьте вызов мозгу

Бросьте вызов своему мозгу, решая загадки и головоломки, которые являются отличным упражнением для ума. Играйте в шахматы и другие настольные игры, чтобы поддерживать активность мозга. Дайте своему мозгу заслуженный отдых. Если вы будете спать по 8 часов в день, ваш мозг будет заряжен.

6. В здоровом теле здоровый дух

Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Поэтому становится необходимым, чтобы в дополнение к поддержанию питательной диеты мы должны постоянно заниматься физическими упражнениями.

7. Сделайте медитацию своим девизом

«Практика медитации помогает защитить вас от возрастных проблем с памятью и сохраняет бдительность и остроту вплоть до закатных лет вашей жизни», — говорит Мукерджи.

Ранее Курсоп писал, что названы вредные привычки, от которых растет живот: не только еда.