Новобранцев якобы обещали держать на границе с Украиной, но за неделю после подписания контракта перебросили в зону боевых действий, рассказал пленный солдат.

Российский солдат, который попал в плен ВСУ, признался, что в рф* мужчинам предлагают убивать украинцев в обмен на списание долгов за коммуналку.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бойцу рф, уроженцу Белгорода, в конце лета пришла повестка из военкомата, и ему предложили подписать контракт в обмен на списание немалой суммы долгов. Новобранцев якобы обещали держать на границе с Украиной, но за неделю после подписания контракта перебросили в зону боевых действий на Донецком направлении.

В СБУ подчеркивают, что не уверены, что мужчине действительно списали долги в рф, но очевидно, что «игру в рулетку со смертью он выиграл, потому что уцелел, в отличие от большинства побратимов».

В СБУ также напоминают, что, сдавшись в плен, российские военные могут сохранить себе жизнь и гарантировать безопасность. По телефонам +380665803498 и +380931192984 солдаты рф могут узнать, как сдаться в плен и избежать боевых действий, сохранив себе жизнь.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!