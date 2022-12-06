Назван витамин, дефицит которого провоцирует депрессию

Нехватка вещества может обернуться серьезными проблемами, среди которых также анемия и деменция.

Ученые из Ирландии провели исследование и установили, что из-за дефицита витамина И12 удваивается риск развития депрессии у людей пожилого возраста.

Об этом сообщает Irish Times.

Если дефицит В12 не лечится в течение 4 лет, то риск развития этого психического расстройства у пожилого человека увеличивается на 51%. Исследователи также установили, влияет ли на психику подобным образом витамин В9 (фолиевая кислота) – оказалось, что нет. Однако он важен для формирования и функционирования нервной системы.

Бороться с нехваткой витамина В12 можно с помощью яиц. В этом продукте содержатся белки и другие ценные вещества.

Так, в одном яйце содержится примерно 7% суточной порции B12. Дополнительно ученые рекомендуют употреблять молоко, потому что с помощью всего одной чашки можно покрыть 18% потребностей в витамине. Полезное вещество также присутствует в морепродуктах и говяжьей печени.

Медики часто фиксируют нехватку В12 у вегетарианцев, потому что они не употребляют продукты животного происхождения. Им рекомендуется следить за уровнем витамина и употреблять добавки в случае дефицита.

Следует отметить, что В12 имеет огромное значение для формирования эритроцитов, работы нервной системы и синтеза ДНК. Если люди не получают необходимое количество этого вещества в пище или добавках, то они могут столкнуться с усталостью, слабостью, запорами, потерей аппетита и веса, дезориентацией, ухудшением памяти, деменцией и даже анемией.

«Курсор» сообщал, что ученые выяснили, чем отличается депрессия у женщин и мужчин.