Подагра, сахарный диабет, атеросклероз: эти заболевания проявляются одним симптомом

Как оказалось, внешний вид наших стоп может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Узнайте, как по состоянию стоп можно узнать о серьезных заболеваниях.
Стопа атлета
Опоясывающий лишай стоп — одно из заболеваний, которое чаще всего поражает нашу кожу. Поражения обычно появляются на подошвах, ногтях, по бокам пальцев ног или между ними. Развитие микоза вызывают плесневые и дрожжевые грибки. Сначала больной испытывает стойкий зуд, жжение и покраснение кожи на стопах. На более поздней стадии появляются шелушение, растрескивание, изменение цвета и расслоение эпидермиса.
Диабет
Диабетическая стопа является одним из осложнений, возникающих у диабетиков. К тревожным симптомам относятся: шелушение кожи, эпидермальная мозоль, атрофия мышц, молоткообразные пальцы и трудно заживающие раны. Нелеченный сахарный диабет также может привести к деформации стопы, некрозу и ампутации конечностей.
Гипотиреоз
Сухая и потрескавшаяся кожа на пятках, холодные ступни и ломкие ногти могут быть признаками проблем со щитовидной железой. При гипотиреозе также можно заметить: хроническую усталость, выпадение волос, чрезмерную сонливость, запоры, увеличение массы тела и отеки.
Атеросклероз
Атеросклероз нижних конечностей может протекать бессимптомно в течение длительного времени. При его развитии появляются такие симптомы, как покалывание, быстрая утомляемость и бледность нижних конечностей. Есть также чувство холода, выпадение волос и атрофия мышц в ногах. Эти типы проблем со здоровьем чаще всего затрагивают одну ногу. На запущенной стадии атеросклероза возникают боли в пальцах, голени и всей стопе, а также некроз и незаживающие язвы.
Подагра
У больных подагрой можно заметить покраснение и припухлость сустава пальца ноги. Больные жалуются на сильную боль сразу после пробуждения или ночью. В ходе болезни в органах и суставах накапливается избыток кристаллов уратов натрия, что в свою очередь способствует развитию воспаления. Мужчины старше 40 лет и женщины, пережившие менопаузу, особенно подвержены повышенному риску. Подагра также может возникать у людей, страдающих ожирением, диабетом, гиперлипидемией и гипертонией.
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