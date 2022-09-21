Подагра, сахарный диабет, атеросклероз: эти заболевания проявляются одним симптомом

Атеросклероз

Атеросклероз нижних конечностей может протекать бессимптомно в течение длительного времени. При его развитии появляются такие симптомы, как покалывание, быстрая утомляемость и бледность нижних конечностей. Есть также чувство холода, выпадение волос и атрофия мышц в ногах. Эти типы проблем со здоровьем чаще всего затрагивают одну ногу. На запущенной стадии атеросклероза возникают боли в пальцах, голени и всей стопе, а также некроз и незаживающие язвы.

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