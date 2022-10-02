Скончался Джуда Самет, переживший Холокост и перестрелку в синагоге «Древо Жизни» в Питтсбурге

Джуда Самет, переживший Холокост умер в возрасте 84 лет. В 2018 году ему также удалось выжить в перестрелке в синагоге «Древо Жизни» в американском городе Питтсбург.

Похороны мужчины состоялись 29 сентября. У него осталась дочь.

Об этом сообщает Times of Israel.

Самет, выживший в концлагере Берген-Бельзен во время Второй мировой войны, в 2018 году пережил еще одно страшное событие. Он опаздывал на несколько минут на службу в синагоге «Древо жизни» и как раз подъезжал к месту для инвалидов, когда мужчина сказал ему, что внутри стреляют. Самет видел, как офицер перестрелялся с нападавшим. Одиннадцать человек погибли в результате самого смертоносного нападения на еврейский народ в истории США.

Позже он сказал, что был удивлен, что нечто подобное не произошло раньше.

«Я не потерял веру в человечество», – заявил он.

Джуда Самет родился в Венгрии 5 февраля 1938 года. Ему было 6 лет, когда нацисты пришли к нему домой и приказали им собираться. Его семья провела 10 месяцев в Берген-Бельзене в Германии, прежде чем была освобождена в 1945 году. Через несколько дней его отец умер от тифа.

После войны Самет уехал в Израиль, где служил десантником. Он переехал в Питтсбург в 1960-х годах. Самет работал в ювелирном магазине своего тестя, а позже стал его владельцем.

Мужчина десятилетиями не рассказывал публично о своем опыте Холокоста. Но к 1990-м годам, когда вышел эпический фильм «Список Шиндлера» и люди старшего возраста умирали от старости, он сказал себе, что следует рассказать о тех страшных днях.

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