Скончался шейх Юсуф аль-Кардави, одобрявший теракты смертников против израильтян

В понедельник, 26 сентября, в возрасте 96 лет скончался шейх Юсуф аль-Кардави, который когда-то считался самым влиятельным мусульманином в мире.

Об этом сообщает портал YNet.

Отмечается, что Аль-Кардави, лидер египетских исламистов, в течение многих лет был непререкаемым духовным авторитом среди сотен миллионов верующих. Он был известен своей поддержкой терактов против израильтян, с одной стороны, и относительно умеренной позицией по отношению к Западу, с другой.

«На протяжении многих лет Аль-Кардави поддерживал ХАМАС и террористические акты против израильских целей, в том числе против мирных жителей, и утверждал, что это «законное выражение сопротивления», потому что Израиль — это «милитаристское общество», в котором каждый гражданин — потенциальный солдат», — говорится в материале.

Издание пишет, что Аль-Кардави одобрял теракты смертников, но в августе 2015 года сменил сворю позицию на том основании, что «теперь палестинские террористические организации могут использовать ракеты и реактивные снаряды».

«Он также опубликовал фетву, разрешающую нападения на евреев во всем мире, и ясно дал понять, что «между иудаизмом и сионизмом почти нет разницы», и поэтому любое еврейское дело «эквивалентно» делу Израиля. В 2009 году во время операции «Литой свинец» даже транслировалась проповедь, в которой Аль-Кардави оправдывал Гитлера и утверждал, что Холокост был наказанием, данным евреям Богом», — напоминает издание.

При этом, несмотря на свою поддержку терактов против Израиля, Аль-Кардави высказывался против других исламских террористических актов в мире, таких как теракты 11 сентября. Он даже поддержал американское вторжение в Афганистан, заявив, что «долг каждого мусульманина — помочь привлечь к ответственности виновных в совершении терактов 11 сентября».

Отмечается, что желание облегчить жизнь мусульман на Западе также проистекало главным образом из политического видения Аль-Кардави. Его амбиции заключались в том, чтобы ислам возглавил мир.

«Он считал, что Запад примет ислам, если ислам покажет ему свое красивое лицо, приветствуя проповеди и убеждения. Вот почему аль-Кардави выступал против терактов в стиле ИГИЛ. … Вот почему в глазах многих жителей Запада Аль-Кардави считается умеренным», — подытоживает издание.

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