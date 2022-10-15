Подсчитано, сколько мобильных телефонов в этом году выбросят на свалку

К 2030 году в мире на свалку будет отправляться около 74 млн тонн электроники.

В текущем году по всему миру на свалку отправится в общей сложности 5,3 млрд мобильных телефонов.

Такой подсчет сделали участники международного форума отходов электроники и электроприборов (WEEE), сообщает BBC.

Прогноз WEEE, рассчитанный на основе глобальной статистики продаж, наглядно демонстрирует колоссальную проблему, которую «электронные отходы» представляют собой для окружающей среды.

Исследования показывают, что многие хранят старые телефоны, вместо того чтобы сдать их на повторную переработку. А значит, содержащиеся в старых аппаратах ценные металлы — например, кобальт в аккумуляторах или медь в электропроводке — для новых телефонов придется добывать по новой.

«Большинство людей просто не задумывается о том, что каждый из этих небольших (казалось бы) предметов имеет приличную ценность уже сам по себе. А все вместе — на глобальном уровне — это еще и огромные объемы», — объяснил генеральный директор WEEE Паскаль Леруа.

На сегодняшний день по всему миру насчитывается в общей сложности порядка 16 млрд мобильников. Притом что в Европе, например, почти каждый третий аппарат давно не используется.

Согласно прогнозам WEEE, к 2030 году на свалку будет отправляться порядка 74 млн тонн электроники и электротехники ежегодно — от стиральных машин и тостеров до планшетных компьютеров и устройств глобальной системы позиционирования (GPS).

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