Названы продукты на завтрак, которые могут спровоцировать хронические заболевания

Даже полезные продукты могут стать причиной появления хронических заболеваний, если их есть неправильно или же не в то время, отмечает. Ну а главная опасность — злоупотребление продуктами, даже самыми полезными.

Диетолог Валентина Ивушкина перечислила несколько продуктов, которые не стоит часто есть на завтрак, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Об этом она написала в своем Instagram.

Творог. Из-за способности увеличивать слизь в организме продукт категорически не подходит для завтрака, как и йогурты.

Овсянка. Считается, что это чуть ли не самый полезный завтрак, однако эта крупа обладает слизистыми свойствами и потому в утренние часы, с 7 до 11, нежелательна. Тем более — сваренная на молоке, ведь молоко — очень слизистый продукт.

Яйца. Яйца на завтрак есть можно, но не слишком часто. Ведь избыток яиц в рационе способствует сгущению крови. Если есть их пореже и с легкими тушеными овощами и приправами, проблемы не будет.

Твердый сыр. Это старая пища, которая сильно портит пищеварение, а испорченное пищеварение — источник практически всех хронических заболеваний, слабого иммунитета, загрязненных тканей тела. Этот продукт в целом стоит есть как можно реже, отдавая предпочтение молодым мягким сырам сроком хранения до 5 дней. И уж тем более не стоит есть на завтрак, когда пищеварительная система еще не проснулась.

Гречка. Мало кто знает, что в чистом виде данная крупа расстраивает пищеварение. Поэтому ее обязательно нужно есть с чем-то: например, с тушеными овощами, маслом, приправами.

Другой распространенной причиной хронических заболеваний, по словам специалиста, является избыток в рационе сырых овощей и фруктов. Такая пища в больших количествах охлаждает поджелудочную с селезенкой и ослабляет пищеварительное тепло. Основой рациона должна быть теплая приготовленная пища, подчеркнула диетолог.

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