Полиция США усиливает меры безопасности для евреев в крупных городах

Еврейская организация безопасности заявляет об отсутствии известных угроз другим учреждениям после захвата заложников в синагоге Техаса.

Полиция Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Далласа усилила патрулирование еврейских районов в субботу после того, как злоумышленник взял в заложники евреев в синагоге в городе Колливилл, штат Техас.

Об этом пишет Times of Israel.

Мэр Далласа Эрик Джонсон заявил, что полиция города «направляет дополнительные патрули в синагоги Далласа и другие места».

«Полиция работает с Еврейской федерацией и нашими местными, государственными и федеральными партнерами, чтобы отслеживать любые опасения или угрозы в связи с ситуацией в Колливилле», — сказал Джонсон. Колливилл является частью столичного региона Даллас — Форт-Уэрт.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сказал: «Из соображений осторожности полиция Нью-Йорка направила сегодня вечером дополнительные ресурсы в ключевые еврейские места по всему городу».

Член городского совета Нью-Йорка Инна Верников, еврейка, сказала: «Поскольку ситуация с захватом заложников в техасской синагоге продолжается, я хочу заверить своих избирателей, что я говорила с полицией Нью-Йорка, и они усилили патрулирование возле синагог Бруклина».

Курсор ранее писал, что многие евреи в США скрывают свою национальность. Представители Американского еврейского комитета представили результаты проведенного опроса, согласно которому четверо из десяти евреев, проживающих на территории США скрывают свою национальность.

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