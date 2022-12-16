Помогают ли электронные сигареты бросить курить: ответ ученых

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в рамках нового эксперимента установили, что курильщики с большей вероятностью отказываются от электронной сигареты, чем от обычной.

Об этом сообщает Daily Mail.

В исследовании сперва приняли участие примерно 50 тысяч жителей США, с которыми обсуждали тему употребления табака. По итогу специалисты составили группу из 545 испытуемых, употреблявших как сигареты, так и электронные сигареты.

Следующие четыре года ученые наблюдали за каждым участником. Согласно полученным результатам, курильщики не только не отказывались от употребления табачных изделий с помощью электронных сигарет, но и с большей вероятностью прекращали курить вейпы, чем обычные сигареты.

Проведенный опрос показал, что в первый год количество курильщиков существенно уменьшилось, во второй ‒ количество не отказавшихся от курения составило 322 человека (59%), в третий ‒ количество курильщиков сократилось на 31% по сравнении с прошлым годом и составило ‒ 222 человека.

Минимальные показатели были достигнут в четвертый год ‒ по-прежнему курили 191 индивидов, а на пятый их количество несколько увеличилось ‒ возвратились к вредной привычке 217 человек. Также было установлено следующее:

86,9% участников эксперимента продолжали курить сигареты и вейпы после первого года;

80,7% продолжили «двойное курение» после второго;

76,7% ‒ после третьего;

67,9% ‒ после четвертого.

По словам ученых, в ходе эксперимента почти вдвое больше людей, кто в итоге перестал курить электронные сигареты (59%), а не обычные (32,1%). То есть, вейпы в среднем не помогают избавиться от вредной привычки.

«Курсор» сообщал, что жителя Беэр-Шева арестовали за контрабанду сотен электронных сигарет.

Помимо этого в Новой Зеландии запретят продажу сигарет людям, родившимся после 2009 год.