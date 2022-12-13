В Новой Зеландии запретят продажу сигарет людям, родившимся после 2009 года

В парламенте Новой Зеландии в третьем чтении одобрили законопроект, который предполагает полный запрет на продажу сигарет родившимся после 2009 года. За нарушение новых законов будет грозить штраф до 150 тысяч новозеландских долларов (около 96 тысяч долларов США по текущему курсу).

Об этом сообщает NZ Herald.

Законопроект вводит 3 меры:

запрещается продажа средств с никотином для всех, кто родился с 2009 года;

в 10 раз сокращается количество торговых точек, которые смогут продавать табак;

сокращается количества никотина в ряде изделий.

«Количество розничных продавцов по всей стране, которые могут продавать табак, сократится до одной десятой от 6000, которые есть сейчас. Согласно этому закону к концу следующего года должно быть не более 600 розничных продавцов табачных изделий», — заявила замминистра здравоохранения Айеша Веррол.

Благодаря этой инициативе хотят сократить разрыва в продолжительности жизни коренного и некоренного населения. Для женщин он составляет около 25%.

По словам Верралл, эта мера является продолжением линии правительства по обеспечению «будущего без дыма» (smoke-free future). Власть планирует сэкономить до 5 миллиардов новозеландских долларов, потому что не нужно будет тратить средства на лечение болезней, связанных с курением.

«Этот закон ускоряет продвижение к «свободному от дыма» будущему. Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь, а система здравоохранения получит на 5 миллиардов долларов больше денег за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением, вроде многочисленных видов рака, сердечных приступов, инсультов, ампутаций», — сказала замминистра.

Законопроект раскритиковала партия ACT New Zealand. По мнению заместителя председателя Брука ван Вельдена, эти меры «убьют мелкие магазинчики» и сформируют черный рынок табака.

«Все не хотят чтобы люди курили, но реальность такова, что некоторые все равно будут. И государственный запрет лейбористов на няню вызовет проблемы», — сказала она.

Сейчас проект еще не начал действовать, потому что есть необходимость в подписании суверен в рамках так называемого «Royal Assent» (королевское согласие). Оно дается по рекомендациям премьер-министра и генерального прокурора Новой Зеландии.

«Курсор» сообщал, что курение повышает риск развития 56 видов заболеваний.