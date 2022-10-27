После атак рф половина украинской столицы может остаться вообще без света

Украинская энергокомпания «Укрэнерго» вводит более длительные экстренные отключения света в Киеве и области.

Об этом Киевская городская государственная администрация сообщает в Телеграме.

Такие меры связаны с тем, что россия* снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры. Из строя выведен ряд критически важных объектов страны. Вследствие этого в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

Эксперты объясняют, что если срочно не принять меры, то половина украинской столицы может оказаться обесточена.

Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК «Укрэнерго» вводит беспрецедентные экстренные ограничения. В ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электроснабжения.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!