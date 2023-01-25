Правительство продвигает план «мини-аннексии» — СМИ

Правительство Нетаньяху планирует крупные реформы в Иудее и Самарии, которые могут привести к массовому увеличению населения Израиля за пределами «зеленой линии».

Правительство продвигает планы, реализация которых может привести к значительному увеличению еврейского населения в Иудее и Самарии. Ранее на этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант (Ликуд) и министр обороны Бецалель Смотрич (Религиозно-сионистская партия) встретились, чтобы завершить процесс передачи большей части полномочий министра обороны над израильским гражданским населением в зоне C на территории Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Передача является ключевым условием членства Религиозно-сионистской партии в действующем правительстве и была включена в коалиционное соглашение между патией Смотрича и Ликудом.

Частичный список запланированных реформ просочился после недавней встречи министра обороны Галанта с лидерами поселений.

Согласно опубликованному в среду отчету, как только передача власти над зоной C будет завершена, правительство резко сократит бюрократическую волокиту в связи с израильским строительством в Иудее и Самарии, но также сделает шаг к прямому применению израильского законодательства в зоне C. Этот шаг некоторые критики окрестили «мини-аннексией».

Последняя реформа дала бы жителям Иудеи и Самарии две основные выгоды: во-первых, она позволила бы расширить инфраструктуру, включая дороги, в этом районе, позволив государственным властям оценивать спрос со стороны всего населения Иудеи и Самарии, принимая во внимание использование инфраструктуры палестинскими арабами, а не оценка потребностей в инфраструктуре исключительно на основе населения Израиля.

Текущее ограничение дорожной инфраструктуры привело к массовым пробкам на некоторых дорогах, которые активно используются как израильтянами, так и жителями Палестинской автономии.

Во-вторых, план «мини-аннексии» устранит Министерство обороны как посредника, который стоит между израильскими жителями Иудеи и Самарии и другими правительственными министерствами.

Другие запланированные реформы позволят значительно сократить ограничения на строительство в Израиле, что позволит быстро расширить израильские города в Иудее и Самарии.

В настоящее время все израильские планы строительства Иудеи и Самарии должны быть одобрены не менее чем пятью различными организациями.

Согласно плану, который сейчас находится на рассмотрении, процесс утверждения будет упрощен, количество необходимых разрешений сократится с пяти до двух, что не только значительно упростит процесс, но и сократит время, необходимое для начала строительства. Кроме того, план реформы требует более частых совещаний Высшего комитета по планированию, ключевого органа, выдающего разрешение на новое строительство.

Около 18 000 новых единиц жилья ожидают утверждения комитетом, и ожидается, что в ближайшие месяцы они получат зеленый свет.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу сделал заявление касательно строительства в зоне C. Биньямин Нетаниягу высказался после того, как ЦАХАЛ эвакуировал недавно созданный аванпост поселенцев в зоне С на территории Иудеи и Самарии.

Курсор также сообщал, что регламент Иудеи и Самарии единогласно приняли на стадии комитета. Депутат Кнессета заявил, что это «лишь первый шаг».

Наша редакция писал, что силы израильской полиции начали демонтаж недавно созданного аванпоста на вершине холма в Самарии. Это произошло всего через несколько часов после создания аванпоста.