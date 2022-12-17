Представительниц каких знаков Зодиака настигнет «черная» полоса очень скоро

Рожденные под этими знаками женщины рискуют испортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с неприятностями на следующей неделе – в период с 19 до 25 декабря.

Об єтом пишет УНИАН.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины рискуют испортить себе жизнь.

Женщинам этих знаков Зодиака очень скоро не повезет

Рисковать, начинать новые дела, а также заниматься шопингом в указанный период нельзя женщинам-Львицам. Для того, чтобы не нажить себе новых проблем и врагов представительницам данного знака лучше сосредоточиться на себе и своем здоровье.

Крайне непростая неделя ожидается у женщин-Скорпионов. Их будут подстерегать масса мелких неприятностей, причем как на работе, так и в личной жизни. Проблемы побудят их пустить дела на самотек, что станет роковой ошибкой.

Женщинам-Рыбам на следующей неделе грозят конфликты с окружающими. Они могут обернуться серьезными проблемами, которые будут ощущаться даже в следующем году.