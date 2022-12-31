Представительниц каких знаков Зодиака ждет феерический успех после Нового года

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут особенно успешными в первую неделю нового 2023 года — со 2 до 8 января.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о трех Знаках зодиака. Рожденные под этими знаками женщины смогут стать счастливее и привлечь к жизнь долгожданные перемены.

Счастливицы недели по знаку Зодиака — когда им повезет

Везение и хорошее настроение обеспечено на следующей неделе Львицам. Астрологи советуют проявлять инициативу, быть активными и напористыми, верить в себя, а не слушать чужие советы. Другими словами — стараться брать от жизни все, не останавливаясь ни перед какими преградами. Они смогут привлечь внимание мужчин, отношение с которыми перерастут в нечто большее.

Удачная неделя будет в финансовом плане у женщин-Весов. Им смело можно совершать операции с деньгами, покупать валюту, расширять свой бизнес. Кроме того, любые задачи будут выполняться с наименьшими усилиями, а проблемы — решаться за считанные минуты.

Взлет ждет женщин-Стрельцов. Кардинальные перемены в жизни могут стать для них очень неожиданными, однако избежать их не получится. Хотят они того или нет, изменения захлестнут быстро и бесповоротно. Но это будут перемены к лучшему. Их ждут перспективные возможности в работе, бизнесе и любви.