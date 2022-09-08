Президент Молдавии поздравила местных евреев с Новым годом и рассказала о заслугах общины

Глава государства Майя Санду отметила среди особых заслуг молдавских евреев их участие в общественной жизни страны, реализацию ими важных социальных и благотворительных проектов, поддержку со стороны еврейской общины межнационального и межрелигиозного диалога.

Об этом сообщает «9 канал».

Последний раз Майя Санду встречалась с раввином общины «Хабад Любавич» Зуше Абельски в апреле этого года. Они почтили память жертв еврейского погрома, произошедшего 119 лет назад в Кишиневе, а также жертв войны на Украине. Оба выразили надежду на восстановление мира в этой стране. Тогда же глава государства поблагодарила общину «Хабад Любавич» за поддержку в оказании помощи беженцам с Украины, за гуманитарную помощь, предоставленную Израилем через еврейскую общину Республики Молдова.

Стоит отметить, что «Хабад» Молдавии также регулярно помогает властям страны в борьбе с коронавирусом. Так, к примеру, представители организации доставляют продукты людям, которые в силу болезни не могут выйти на улицу, оказывают психологическую и иную помощь пострадавшим во время пандемии.

В ряде случаев пациентов за счет организации транспортировали в Израиль, где их лечили от «ковида».

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