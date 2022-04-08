Приближается коридор затмений: астролог предупредил про опасный период весной

Знаковым будет переход 14 апреля Юпитера, планеты, отвечающей за мир, которая вернется в свой знак Рыбы. Это планета милосердия и божьей поддержки.

Астрологи предупреждают об опасном периоде – приближается коридор затемнений.

Об этом рассказал астролог Игорь Нехаев на своем канале в YouTube.

По его словам, с 5 апреля сложилась планетарная война Марса и Сатурна, которые разойдутся 7 апреля и станет несколько легче. Однако некоторые дни будут еще достаточно напряжены. Возможны противостояния и конфликты.

«Энергия войны еще остается, притом во всех сферах жизни. Мы должны сохранить спокойствие и выдержку внутри себя. Тяжелый пик уже позади, мы его пережили. 7 апреля Марс перейдет в знак Водолея и они разойдутся с Сатурном. Мы будем чувствовать облегчение» , — говорит специалист.

Он отметил, что после этой даты будет ослабление военных действий и воинственность будет постепенно спадать. И уже 8 апреля Меркурий, отвечающий за логику, переговоры, информацию, коммуникации, выйдет из своего знака падения. Появится шанс найти понимание.

Знаковым будет переход 14 апреля Юпитера, планеты, отвечающей за мир, которая вернется в свой знак Рыбы. Это планета милосердия и божьей поддержки. Поэтому ситуация будет улучшаться. Однако все не произойдет быстро, военные действия должны прекратиться.

Астролог предостерегает, что очередной опасный момент ожидается с 30 апреля по 16 мая – коридор затемнений. Он может затмить разум и могут быть приняты ошибочные решения.

«Эти две недели могут добавить проблем, однако самую тяжелую фазу мы уже прошли, она позади. Эти периоды должны нам помогать, ситуация будет улучшаться», — добавил он.