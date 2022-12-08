Принц Гарри и Меган Маркл стали лауреатами премии за борьбу с расизмом

Герцог и герцогиня Сассекские активно боролись за равноправие и не боялись критично высказывать свое мение.

Принц Гарри и Меган Маркл получили премию Ripple of Hope Award Фонда борьбы за права человека имени Роберта Кеннеди по правам человека.

Об этом сообщает ВВС.

Герцог и герцогиня Сассекские, получив награду, поблагодарили за оказанное доверие, заявив, что «проблеск надежды может превратиться в волну перемен».

Стоит отметить, что премия Ripple of Hope Award названа в честь речи американского политика Роберта Кеннеди, которую он произнес в 1996 году. Дочь Роберта Кеннеди Керри заявила, что королевская чета проявила «невероятную смелость» в решении вопросов психических заболеваний и расовой справедливости.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские обязанности, они рассказали, что столкнулись с расизмом со стороны членов королевской семьи.

Как информировал Курсор, более года поклонники королевской семьи Великобритании ждали, когда же увидят свет обещанные мемуары принца Гарри, наконец он объявил дату – 10 января 2023 года.

Книга принца увидит свет через четыре месяца после смерти его бабушки, королевы Елизаветы II, и коронации короля Чарльза III.