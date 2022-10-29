Принц Гарри объявил дату выхода своих мемуаров

Издатели отмечают, что история Гарри «искренняя и сильная» и вдохновит миллионы людей. В том числе принц расскажет о моменте, когда он и его брат Уильям шли за гробом принцессы Дианы в 1997 году.

Более года поклонники королевской семьи Великобритании ждали, когда же увидят свет обещанные мемуары принца Гарри, наконец он объявил дату – 10 января 2023 года.

Об этом сообщает портал Insider.

Отмечается, что книга принца увидит свет через четыре месяца после смерти его бабушки, королевы Елизаветы II, и коронации короля Чарльза III.

«Книга будет называться Spare – перевод этого слова неоднозначный: «запасной, свободный, лишний». Явная отсылка к его статусу младшего сына монарха. Подзаголовок — In the Shadow («В тени»), – в общем-то дает понимание, как себя ощущает 38-летний принц. Книгу переведут на 16 языков», — пишет СМИ.

Как отметили в издательстве Penguin Random House, история Гарри «искренняя и сильная» и вдохновит миллионы людей. В том числе Гарри расскажет о моменте, когда он и его брат Уильям шли за гробом принцессы Дианы в 1997 году – по легенде, отец тогда велел рыдающему мальчику не плакать, а просто идти с остальными в процессии.

«Для Penguin Random House большая честь публиковать откровенную и эмоционально сильную историю принца Гарри для читателей во всем мире. Он делится историей удивительно трогательного личного пути от травмы к исцелению, исповедует силу любви, что вдохновит и воодушевит миллионы людей во всем мире», — подчеркнули в издательстве.

Как сообщал Курсор, король Великобритании Чарльз III обновил ранг членов королевской семьи и сдвинул своего сына принца Гарри с женой на предпоследнее место. Последнее место — у опального принца Эндрю.

Напомним, мы также сообщали, что эксперт по языку тела обнаружила любопытные детали в поведении Меган и Гарри после панихиды королевы.