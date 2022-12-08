Принц Гарри заявил, что ношение нацистской формы было «одной из самых больших ошибок» в его жизни

Принц Гарри прокомментировал инцидент 2005 года, когда он носил нацистскую форму на костюмированной вечеринке.
Об этом он сообщил в документальном сериале о Гарри и Меган от Netflix.
«Возможно, это была одна из самых больших ошибок в моей жизни. Мне было так стыдно после этого. Все, что я хотел сделать, это сделать все правильно. Мы сели и поговорили с главным раввином Лондона, что оказало на меня глубокое влияние. Я поехал в Берлин и поговорил с пережившим Холокост. Я мог бы просто проигнорировать это и, вероятно, снова и снова совершать одни и те же ошибки в своей жизни. Но я извлек из этого урок», – сказал Гарри.
Ранее Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера.
«Курсор» сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл стали лауреатами премии за борьбу с расизмом.