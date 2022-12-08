Принц Гарри заявил, что ношение нацистской формы было «одной из самых больших ошибок» в его жизни

По словам внука покойной Елизаветы II, ему было стыдно за свое поведение.

Принц Гарри прокомментировал инцидент 2005 года, когда он носил нацистскую форму на костюмированной вечеринке.

Об этом он сообщил в документальном сериале о Гарри и Меган от Netflix.

«Возможно, это была одна из самых больших ошибок в моей жизни. Мне было так стыдно после этого. Все, что я хотел сделать, это сделать все правильно. Мы сели и поговорили с главным раввином Лондона, что оказало на меня глубокое влияние. Я поехал в Берлин и поговорил с пережившим Холокост. Я мог бы просто проигнорировать это и, вероятно, снова и снова совершать одни и те же ошибки в своей жизни. Но я извлек из этого урок», – сказал Гарри.

Ранее Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера.

«Курсор» сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл стали лауреатами премии за борьбу с расизмом.