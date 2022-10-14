Признаки рака легких, которые могут появиться за несколько месяцев до диагноза

Диагноз, который устанавливают обследованием после жалоб пациентов, часто означает, что заболевание проявляется отнюдь не на ранней стадии. А значит — потеряно драгоценное время.

Ряд изменений с организмом могут оказаться ранними признаками рака легких, иногда возникающих за полгода до установления диагноза.

Об этом проинформировало издание Daily Mail, передают Новости Ю.

Ранний этап онкологического недуга может протекать почти без симптомов или с проявлением таких симптомов, объясняемых менее опасными рутинными причинами, говорят врачи.

Чтобы вовремя заметить недуг, стоит прислушиваться к сигналам своего организма. Онкологи перечислили признаки, которые наиболее часто встречаются статистически у пациентов с раком легких еще до установления диагноза:

– Следы крови в мокроте.

– Постоянный или рецидивирующий кашель, покашливание.

– Свист или звуки хрипов во время дыхания.

– Опухшие лимфоузлы.

– Снижение аппетита, весы.

– боль в суставах, костях.

– Сильная усталость, утомляемость.

– Боль в груди и спине.

– Нехватка воздуха, внезапные эпизоды одышки.

– Увеличены в размере конечные фаланги пальцев.

При наличии этих симптомов следует записаться на прием к врачу и проконсультироваться по поводу возможной проверки, говорят эксперты.

Также Курсор информировал о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.