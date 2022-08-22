Психолог рассказала, как определить психопата по внешним признакам

Чаще всего психически нездоровые люди скрывают свое состояние, поэтому необходимо обратить внимание на некоторые аспекты их поведения.

Не всегда люди, даже не вполне здоровые психически, осознают свою проблему и готовы обращаться к специалистам.

Многие опасаются осуждения, насмешек или потери близких людей, поэтому отрицают болезнь и не начинают лечение, сообщило издание storinka.

Психолог Маргарита Изотова рассказала, что очень сложно определить в соседе или коллеге по работе психически нездорового человека, по крайней мере это тяжело сделать по косвенным симптомам. Самым надежным признаком подозревать психические отклонения является более ранний случай, когда человек проявил себя неадекватно или пытался навредить себе или другим, считает эксперт.

Психологи для этого обычно проводят диагностическое интервью или серию тестов, которые выявят склонность человека к агрессии или притворство с его стороны.

Но все-таки есть общие признаки, на которые стоит обратить внимание. Это полное отсутствие эмпатии, тотальный контроль, повышенная тревожность, неадекватная самооценка и резко меняющееся настроение.

К сожалению, врачи отмечают, что большинство психически нездоровых людей не осознают своих проблем и не обращаются к специалистам из-за страха осуждения.

«Курсор» писал, что ученые доказали, как стресс негативно влияет на иммунитет человека. Ученые из США выяснили, что люди, которые испытывают более высокий уровень стресса, имеют более старый иммунный профиль — это повышает риск развития рака и болезней сердца.