Ученые: стресс негативно влияет на иммунитет человека

Ученые из США выяснили, что люди, которые испытывают более высокий уровень стресса, имеют более старый иммунный профиль — это повышает риск развития рака и болезней сердца.

Часто ли вы сталкиваетесь со стрессом по тем или иным причинам? Оказывается, это может крайне негативно сказаться на вашем иммунитете.

Группа ученых из Университета Южной Каролины в США провела исследование, которое показало, что стресс ускоряет старение иммунной системы. Это, в свою очередь, потенциально повышает риск развития таких заболеваний, как рак и болезни сердца.

Кроме того, «старый» иммунитет хуже справляется с вирусными инфекциями — организм гораздо тяжелее переносит заражение.

В исследование были включены данные 5744 взрослых старше 50 лет. В результате оказалось, что те, кто испытывал более высокий уровень стресса, имели более старый иммунный профиль с высоким процентом изношенных белых кровяных телец.

Следует отметить, что простые действия, такие как улучшение диеты и физические упражнения, могут компенсировать иммунное старение, связанное со стрессом.

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