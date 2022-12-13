Психологи выяснили, как домашние дела влияют на либидо женщин

Психологи Мельбурнского университета выяснили, что женщины, состоящие в длительных отношениях, которые выполняют много дел по дому, считают мужчин зависимыми и жалуются на снижение сексуального желания.

Работа ученых опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.

Исследователи собрали данные более чем о 700 женщинах, которые состояли в длительных отношениях. Все участники оценили уровень своего сексуального желания, рассказали о домашних обязанностях и их разделении со своим партнером. Они также оценили, насколько несправедливым они считают разделение труда и в какой степени они считают своего партнера зависимым.

Результаты показали, что снижение сексуального желания может быть связано с двумя факторами: несправедливым разделением домашних дел и восприятием своего партнера зависимым.

«Женщины, которые выполняли большую часть домашней работы, значительно чаще воспринимали своих партнеров как зависимых от них, а это, в свою очередь, было связано со значительно меньшим влечением к партнеру. Это подтверждает теорию гетеронормативности, согласно которой неравенство в домашнем труде может привести к размыванию ролей. Женщины начинают ощущать себя матерью партнера, это не способствует желанию», – отметили ученые.

В будущем исследователи планируют расшить выборку добровольцев.

«Курсор» писал ранее, что в рамках нового исследования эксперты рассказали о главных причинах, из-за которых пары прекращают отношения.