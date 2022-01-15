Пять основных признаков Омикрона: инфекционист раскрыл секреты нового штамма

Кроме того, новый штамм, по словам медика, может вызвать такие симптомы, как рвота, потоотделение ночью, боль поясницы.
Буцашвили утверждает, что новый штамм проявляется с течение трех дней после инфицирования. По ее словам, госпитализация при «омикроне» снижена на 70%. На 50% также снизился риск попадания инфицированных пациентов в реанимацию, в четыре-пять раз сократился риск подключения больных к аппарату искусственного дыхания.
Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.
Кроме того, мы писали, что у больных штаммом Омикрон обнаружили необычный симптом.
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