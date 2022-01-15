Пять основных признаков Омикрона: инфекционист раскрыл секреты нового штамма

17:50, 15 января 2022
Общество
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Коронавирус
Фото: canva.com

Инфекционист рассказала, какие признаки могут указывать на новый штамм коронавируса Омикрона и что еще нужно знать об этом штамме.

Головная боль, насморк, боль в горле, чиханье и общая слабость – это пять основных признаков нового штамма коронавируса «омикрон», пишет на собственной странице в Facebook инфекционист Майя Буцашвили.

Кроме того, новый штамм, по словам медика, может вызвать такие симптомы, как рвота, потоотделение ночью, боль поясницы.

Также, по мнению инфекциониста, может быть выражен и кашель, но в более легкой форме, чем в случае предыдущих штаммов коронавируса. Что касается температуры, то при «омикроне» она встречается реже. Также редко может возникнуть потеря обоняния и вкуса, отмечает Буцашвили.
При этом новый штамм меньше повреждает нижние дыхательные пути, и, соответственно, затрудненное дыхание встречается крайне редко.

Буцашвили утверждает, что новый штамм проявляется с течение трех дней после инфицирования. По ее словам, госпитализация при «омикроне» снижена на 70%. На 50% также снизился риск попадания инфицированных пациентов в реанимацию, в четыре-пять раз сократился риск подключения больных к аппарату искусственного дыхания.

Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.

Кроме того, мы писали, что у больных штаммом Омикрон обнаружили необычный симптом.

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Автор материала:
Тали Малкина
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