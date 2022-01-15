Пять основных признаков Омикрона: инфекционист раскрыл секреты нового штамма

Головная боль, насморк, боль в горле, чиханье и общая слабость – это пять основных признаков нового штамма коронавируса «омикрон», пишет на собственной странице в Facebook инфекционист Майя Буцашвили.

Кроме того, новый штамм, по словам медика, может вызвать такие симптомы, как рвота, потоотделение ночью, боль поясницы.