Пять туристических мест, которые могут навсегда исчезнуть

На нашей планете есть невероятное количество красивых и захватывающих мест, которые пользуются большой популярностью у туристов. Но из-за климатических изменений некоторые из них могут полностью исчезнуть.

Об этом сообщает Thetravel.

Александрия, Египет

Эксперты говорят, что египетская Александрия может из-за глобального потепления уйти под воду, потому что ледники растают, вследствие чего уровень моря неизбежно поднимется. Цветущий город с красивыми местами и развлечения для туристов может оказаться на дне.

Мертвое море

Мертвое море, находящееся между Иорданией и Израилем, постепенно уменьшается. Одновременно уменьшаются и пресноводные водоемы, окружающие Мертвое море. Из-за этого появляются большие воронки, способные поглотить деревья и даже здания. Нельзя назвать точную дату, когда Мертвое море исчезнет, но угроза все же существует.

Венеция

Удивительный плавающий город уже начал сталкиваться с трудностями из-за наводнений. Он тоже может уйти под воду, поскольку деревянный фундамент, на котором стоит Венеция, уже не выдерживает нагрузки. Почва проседает, а уровень Средиземного моря растет.

Маршалловы острова

Эксперты говорят, что это райское место находится на гране гибели. И дело снова в уровне моря, который постепенно повышается, в будущем вода поглотит и Маршалловы острова.

Мальдивы

Сказочные Мальдивы также могут исчезнуть с земли и всему виной теплые морские воды. К 2050 году популярное туристическое место может стать непригодным для жизни.

«Курсор» писал ранее, что популярный туристический журнал Condé Nast Traveler провел опрос среди читателей и на основе их результатов сформировал рейтинг стран, которые выбирают для туризма и отдыха.