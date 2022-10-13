Названы лучшие страны для туризма: на каком месте Израиль

Популярный туристический журнал Condé Nast Traveler провел опрос среди читателей и на основе их результатов сформировал рейтинг стран, которые выбирают для туризма и отдыха.

Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Израиль».

В пятерке лучших стран оказались Португалия, Япония, Таиланд, Индия, Испания, Марокко и Швеция. Респонденты оценивали каждое направление на «отлично», «очень хорошо», «хорошо» и «плохо». Всего в списке было 48 стран.

Израиль в рейтинге оказался на 18-м месте, обогнав на одну позицию Турцию.

Арабские Эмираты — на 28 месте, Германия — на 33-м, Франция — на 37-м, США — на 45-м.

«Курсор» писал ранее, что туристическая сфера в Израиле постепенно восстанавливается. Центральное статистическое бюро представило данные об объеме въездного и выездного туризма за сентябрь текущего года. За первый месяц осени зарегистрировано 967 тысячи выездов израильтян за границу, по сравнению с 929 тысячами за аналогичный период 2019 года.

Еще мы писали, что поскольку въездной туризм постепенно набирает обороты, Министерство туризма Израиля выделило 165 миллионов шекелей (49 миллионов долларов США) в виде грантов на поддержку планов по созданию новых гостиниц по всему Израилю или расширению уже существующих.