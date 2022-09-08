Пять знаков Зодиака столкнутся с испытаниями очень скоро – астрологи

Речь идет об Овнах, Тельцах, Близнецах, Раках и Стрельцах.
Об этом пишет УНИАН.
Овен
В ближайшие дни Овнам лучше быть максимально осторожными в общении с людьми. Некоторые будут пытаться их спровоцировать и скомпрометировать.
Телец
Рожденные под знаком Тельца рискуют сбиться с пути, особенно 10 сентября, когда Меркурий станет ретроградным.
Близнецы
Какие-то серьезные испытания звезды не сулят Близнецам до конца недели. Но их может быть много, и справиться со всеми сразу будет непросто.
Рак
Ракам звезды приготовили насыщенные и динамические дни. Вероятны не очень приятные сюрпризы, которые могут на некоторые время выбить их из колеи.
Стрелец
Представителей этого знака в ближайшие дни с высокой долей вероятности будут подстерегать неприятности. Враги и недоброжелатели не спят.