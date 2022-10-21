Работа за компьютером: ученые предупредили о серьезной опасности

Работа с компьютером на протяжении 6 часов ежедневно настолько же вредна для кожи, как и 25-минутные солнечные ванны без защитного крема в полдень. К такому печальному выводу пришли исследователи из Великобритании.

Об этом пишет The Daily Mail.

Если вы всю неделю смотрите в экран компьютера или смартфона, то для кожи это может быть настолько же вредно, как и принятие солнечных ванн без солнцезащитного крема. Исследователи изучали эффект синего цвета, выделяемого электронными девайсами, при контакте с кожей. Доказано, что он вызывает преждевременное старение. 60% людей теперь проводят более 6 часов в день перед своими электронными девайсами, выделяющими тот самый синий свет.

5 дней воздействия синего света на кожу на протяжении не менее 6 часов ежедневно производит такое же воздействие, как и солнечные ванны без защитного крема в течение 25 минут в полдень. Для противодействия негативному эффекту свечения экранов эксперты рекомендуют их пользователям делать перерывы, применять крема для кожи с антиоксидантами. При этом авторы исследования не знают всех последствий долговременного воздействия синего света на кожу, а для выяснения этого сегодня проводится множество научных работ.

Уже установлено, что синий свет способствует гиперпигментации кожи и ее преждевременному старению, но пока неизвестно, какое именно количество света и какой продолжительностью требуется. Печально, но более 70% людей понятия не имеют о негативном влиянии синего света на кожу, что также показало исследование. Этот свет не только вредит коже, он ещё и расстраивает биологические часы, что порождает проблемы со сном, приводит к хроническому недосыпу и усталости, сопровождающимся усилением аппетита.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.