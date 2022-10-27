Рак желудка: врачи назвали первые симптомы, которые нельзя игнорировать

По мнению медиков, главным фактором риска при раке желудка является бактерия Helicobacter pylori, инфицирующая различные участки органа и двенадцатиперстной кишки.
Об этом пишет newsyou.
Также на развитие онкологии оказывает влияние гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Данное состояние вызвано патологическим вбросом содержимого желудка в пищевод вследствие нарушения функции нижнего сфинктера.
Помимо этого, вызвать онкологию могут операции, ожирение, курение, хроническое воспаление и наследственность. Нередко рак желудка возникает, если есть опухоль толстой кишки или груди.
К первым признакам данного заболевания относятся изжога, отрыжка, тошнота, метеоризм, потеря аппетита, а также бессонница или сонливость, ухудшение концентрации внимания. При этом медики предупреждают, что на первом этапе онкология может протекать бессимптомно.
Выявить рак в таком случае помогут регулярные обследования. Майкл Шталь из клиники Эссен-Митте говорит, что при появлении данных признаков необходимо сразу обратиться к профильным специалистам.
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