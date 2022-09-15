Раввин пояснил, почему нельзя есть яблоки в меду на Рош ха-Шана

На этот счет высказался Бен Цион Муцафи, ведущий сефардский раввин, который детально пояснил своему студенту, почему яблоки меду в этот праздник есть не следует.

Раввин Бенцион Муцафи посоветовал ученику не есть яблоки, смоченные в меду, на Рош ха-Шана. Вместо этого он порекомендовал ему полакомиться фруктами и овощами в сахаре.

Об этом сообщают «Новости Израиля».

Такой совет раввин дал одному из своих учеников, который спросил его: «Дорогой уважаемый раввин, есть ли у сефардских евреев обычай есть яблоко в меду на Рош ха-Шана? Потому что мой дед сказал нет». На что Муцафари ответил следующим образом:

«Спроси своего отца, и он скажет тебе; твоих старейшин, и они расскажут тебе». (Второзаконие 32:7) Дедушка абсолютно прав. До сих пор у нас, сыновей восточных общин, нет обычая есть мед на Рош ха-Шана. Вместо этого мы готовим какие-то фрукты или овощи в сахаре», — отметил Муцафари.

Он объяснил: «Согласно каббале, мед представляет собой свойство справедливости, которое не следует пробуждать в Рош ха-Шана, потому что его цвет желтовато-золотой».

Ранее «Курсор» писал о том, что в Умани к Рош ха-Шана для паломников-хасидов подготовили более 20 укрытий. У самого места празднований есть специальное укрытие на 2-2,5 тысяч человек.