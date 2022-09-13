В Умани к Рош ха-Шана для паломников-хасидов подготовили более 20 укрытий

19:50, Сегодня
Новости СНГ, Общество
израильские хасидыв умани фото
Фото: Yaakov Naumi/Flash90

По словам властей, шелтеры переоборудованы из подвалов. При этом у самого места празднований есть специальное укрытие на 2-2,5 тысяч человек.

В украинском городе Умань перед празднованием еврейского Нового года Рош ха-Шана подготовили 21 укрытие на случай воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

«В Умани имеем 21 простейшее укрытие, они были переоборудованы из подвалов. У самого места празднований есть специальное укрытие на 2-2,5 тыс. человек», — сказал чиновник.

Отметим, что во время паломничества хасидов с 19 по 30 сентября в Умани будет действовать усиленный режим безопасности. Правоохранители провели учения в Умани накануне приезда паломников. Среди запланированных мер безопасности во время празднования будет запрещена массовая торговля и скопление людей.

Как сообщал Курсор, Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция страны рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана. Такое решение было принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти.

«Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины», — говорится в сообщении украинских правоохранителей.

Позже в Службе безопасности Украины показали, как готовятся к приезду паломников на Рош ха-Шана. Так, СБУ провела ряд антитеррористических мероприятий в Умани (Черкасская область) накануне ежегодного празднования Рош ха-Шана и приезда большого количества паломников.

Как писал Курсор, в июле посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что официального запрета на въезд паломников-хасидов в Украину на празднование Рош ха-Шана нет. Однако Офис президента Украины дал понять, что к осенним праздникам будут приняты и утверждены соответствующие ограничения на въезд в страну.

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Автор материала:
Ади Хлюдзинский
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