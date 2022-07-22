Раввин Ратзон Аруси: Мусульман нужно уважать и не входить в Мекку

После инцидента с Гил Тамари раввин Ретзон Ароси приизвал евреев уважать мусульман и не входить в Мекку без разрешения «Этот запрет должен соблюдаться», — считает он.

После незаконного визита еврейского журналиста в священный для мусульман город Мекку, куда на протяжении многих поколений евреям вход был запрещен, раввина Ратзона Аруси спросили, действительно ли существуют места, где евреям запрещено находиться?

Влиятельный раввин ответил на вопрос: «Во-первых, понятно, что с галахической точки зрения нет запрета для еврея посещать мечети мусульман, поскольку сегодня они являются особыми для Бога. Однако, с другой стороны — есть места, куда Галаха запрещает еврею входить, например, места, которые определяются как «дома языческого поклонения», такие как храмы и идолопоклонства на Востоке».

«В сегодняшней реальности, любое религиозное место, будь то из ислама или христианства и т.д., которое запрещает еврею там находиться, рассчитывает на выполнение правил. Этот запрет должен соблюдаться — до прихода Мессии, согласно нашим верованиям, в эти времена произойдет духовная и религиозная трансформация среди всего человечества», — добавил Аруси.

Курсор ранее писал, что мужчина, который провез израильтянина в Мекку, арестован. Немусульманам полностью запрещен въезд в город Мекку и в значительной степени запрещен въезд в город Медину, хотя, как сообщается, ограничения на доступ в Медину в последние годы были несколько смягчены.