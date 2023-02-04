Разгадана тайна непорочного зачатия: как гиббоны всех обманули в японском зоопарке

Загвоздка заключалась в том, что самка гиббона Момо постоянно находилась одна в изолированном вольере, но у нее неожиданно появился детеныш.

Странное событие в феврале 2021 года взбудоражило не только сотрудников зоопарка в японском национальном парке Сайкай Кудзюкусима , но и многих ученых-зоологов.

Об этом пишет IFL Science.

Тогда совершенно непонятно каким образом самка гиббона Момо родила малыша. Загвоздка заключалась в том, что Момо постоянно находилась одна в изолированном вольере, поэтому смотрители зоопарка просто были в растерянности — что за «непорочное зачатие».

Пытаясь разгадать эту тайну сотрудники зоопарка собрали волосы и биоматериалы самой Момо, ее малыша и четырех самцов-гиббонов, которые жили в соседних клетках. Весь коллектив исследователей был очень удивлен, когда анализ ДНК, который выполнили в университете Киото, показал, что отцом детеныша является один из самцов.

Тогда обслуживающий персонал еще раз осмотрел вольеры, в которых содержались животные. В дополнение в решетке, которой были разделены вольеры, на границах еще и была проложена зубчатая сетка из проволоки. То есть спаривает было совершенно невозможно.

И только спустя время в зоопарке узнали ответ. Директор зоопарка Дзюн Ямано рассказал, что зачатие, по всей видимости, произошло не в вольерах, а во время выставки.

Когда персонал осмотрел помещение выставки, оказалось, что гиббонов разделяла дощатая перегородка. По словам Ямано, в один из дней, когда самец Ито находился в выставочном пространстве, они и спарились через небольшое отверстие в перегородке.

Заграждение состояло из доски, которая имела отверстия диаметром около 9 миллиметров. И хотя это все еще слишком мало, но животные воспользовались этой лазейкой, что весьма любопытным. Сотрудники зоопарка также рассказали, что после выяснения всех обстоятельств «романа», они заменили деревянную перфорированную перегородку на стальную пластину без отверстий.

Ранее Курсор писал, что ученые нашли ответ на главный вопрос о поведении кошек.